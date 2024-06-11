❤️Ketty❤️ タフタドッキングバルーンスリーブカットソー 新品未使用

ケティのお袖がバルーンになっているカットソーです。新品未使用タグ付きです。新品未使用ですが、あくまでも一度人の手に渡っています事を、ご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。よろしくお願い致します♪身幅46肩幅32着丈54素人採寸です。日本製です！タフタバルーンカットソーエムズグレイシーセルフォードトゥービーシックトッカチェスティアベニールエトワールクイーンズコートグレースコンチネンタルトッコクローゼットクチュールブローチアンドクチュールエムプルミエ大人可愛いのがお好きな方♪ホテルランチ女子会カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



ケティ ketty タフタドッキングバルーンスリーブカットソー ≪手洗い ...



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