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❤️Ketty❤️ タフタドッキングバルーンスリーブカットソー 新品未使用
商品番号 V74263268022
商品名

❤️Ketty❤️ タフタドッキングバルーンスリーブカットソー 新品未使用
ブランド名 ケティ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケティのお袖がバルーンになっているカットソーです。新品未使用タグ付きです。新品未使用ですが、あくまでも一度人の手に渡っています事を、ご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。よろしくお願い致します♪身幅46肩幅32着丈54素人採寸です。日本製です！タフタバルーンカットソーエムズグレイシーセルフォードトゥービーシックトッカチェスティアベニールエトワールクイーンズコートグレースコンチネンタルトッコクローゼットクチュールブローチアンドクチュールエムプルミエ大人可愛いのがお好きな方♪ホテルランチ女子会カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/injure164967.html
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http://narcologia.ru/goods/septet8819.html

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ケティ ketty タフタドッキングバルーンスリーブカットソー ≪手洗い ...

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セール】タフタドッキングバルーンスリーブカットソー ≪手洗い可能 ...

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