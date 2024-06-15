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ダンスコ　イングリッド　サイズ38 (日本サイズ24ｃｍ）　レディース　箱付き
商品番号 Y48668448243
商品名

ダンスコ　イングリッド　サイズ38 (日本サイズ24ｃｍ）　レディース　箱付き
ブランド名 ダンスコ
特別価格 税込 3,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラウン季節感...春、夏、秋ダンスコ正規品の中古品です。抜群の履き心地、歩き心地を気に入って使用していましたが、自分の足のサイズが１UPだったため、少し窮屈で買いなおした為、出品します。画像の通り、使用感や傷などはややあります。ご了承の上ご購入下さい。ダンスコの箱に入れてお送りいたします。価格交渉不可送料込み
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