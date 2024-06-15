【輝き抜群】プラチナ(Pt900)南洋パールペンダント

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上品な輝きが魅力のプラチナ(Pt900)南洋パールペンダントです。プラチナの刻印があり、品質の高さを保証しています。南洋パールは、大粒で豪華な輝きが特徴。光の加減で繊細な色味が浮かび、華やかさを引き立てます。他にも、#merkoriおしゃれあります。細部にまでこだわって形作られたデザインは、洗練された美しさがあります。エレガントなデザインと高いクオリティを兼ね備えたこのペンダントは、大切な日のおしゃれや特別なシーンにふさわしいアイテムとなるでしょう。自分へのご褒美や、大切な方への贈り物にも最適です。ぜひ、ワンランク上の上品さを身に着けて、特別な輝きを放ってください。◆サイズ・材質等大きさ…32.4mmx11.9mm重さ…4.55g◆その他貴金属販売業をしていた父が残した商品で、他にも#merkoriおしゃれ#merkoriプラチナ#merkoriペンダント#merkoriパールあります。【PE986】