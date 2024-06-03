美品》Ferragamo（フェラガモ）レザー ハンドバッグ ブラック 黒 ...

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ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態:美品（3-4ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品:フェラガモ/Ferragamo（百貨店購入正規品）価格:(参考)189,000円程度使用:ハンドバッグ（肩がけ使用可）素材:レザーいろ:ブラック黒size:横36cm縦27cm幅10cm（A4サイズ可）備考:全国のFerragamo直営店でメンテナンス可ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。フェラガモの他に、グッチやロエベ、トッズ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。#Keico’sCollection