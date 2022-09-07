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レスポートサック ハンドバッグ ショルダーバッグ ピーターラビット
商品番号 B47778566113
商品名

レスポートサック ハンドバッグ ショルダーバッグ ピーターラビット
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐ご購入前にお問い合わせください⭐コメントお願いしますコメントなしの購入は無理です【スタイル説明】ハンドバッグ、ショルダーバッグとして2way使用できるデザイン。表面にファスナー付ポケットが付いているので、貴重品も安心して収納できます。丸みのあるシルエットで、フェミニンなコーディネートにもぴったりです。【仕様】メイン開閉部：両開きファスナー表面：ファスナー付ポケット×2裏面（内部）：ポケット×3、ファスナー付ポケット×1ショルダー：取り外し可【商品サイズ】（約）23×30×9cm★★注意★★※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。※並行輸入品です。折り畳んでの発送になります。※※画像や商品ページ文章の無断転載は禁止です。
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