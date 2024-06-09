イヴサンローラン トートバッグターコイズブルー

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商品詳細
断捨離中の為出品します。【サイズ】縦：約28cm横：約28cm持ち手：約45~55cm【商品】色ターコイズブルーシャンパンゴールド仕様内側:ジップポケット×1【状態】使用感あり。キャンバス地に変色とやや毛羽立ちあり。底角と間口にスレあり。持ち手に変色とクセあり。レザー部分コバにヒビ割れあり。金具にキズとクスミがありますが、まだまだ使用して頂けると思います。（写真でご覧ください）【購入方法】即購入⭕値下げ⭕#みーのお品♡ ←こちらに多数出品してます。【発送】らくらくメルカリ便にて発送いたします！お気軽にコメントしてくださいね！【検索ワード】トートバッグショルダーバックイヴ・サンローランイブサンローランYVESSAINTLAURENTrivegaucheミニトートバッグ種類...ハンドバッグ
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