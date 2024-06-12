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【city shop】DOZUME FRILL DRESS
商品番号 X70467551605
商品名

【city shop】DOZUME FRILL DRESS
ブランド名 シティショップ
特別価格 税込 3,320 円
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商品詳細

2022ss完売品coloryellowsize38定価¥17,600（税込）レイヤードしたり前後逆に着用できるので着こなしの幅があります。ポケットも両サイドについていて便利です。実物の写真は1番最後ですが、色味が上手く写りませんでした。実物は1、2枚目くらいの鮮やかな黄色です。tomorrowlandshinzoneYAECAnowosLENOAULAREEisabelmarantTOGAgvgvmaisonkitsunejournalstandardrokubeautyandyouth6APCCINOHTHEDALLASfumikauchidacityshopINSCRIREPHEENYpelleqjonnlynxunusedsteinAKIOhykesolovCLANEronhermangannipalomawoolなどお好きな方に。
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