EASTBOY スクール ショルダー　40th限定色　アニバーサリー女神　レア

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商品詳細
卒業して使用しないので出品いたします。ネット限定のレア色です。ピンバッジの穴のあとあります。EASTBOY40周年を記念して誕生。女神を縁取った外枠や、フォルムが際立つ配色刺繍などが立体感を強調。グリーン系の刺繍カラーは、本場ニューヨークのリアル女神がモデルとなっています。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi197447.html
http://narcologia.ru/goods/organization812862.html
http://narcologia.ru/goods/passivity54983.html
EASTBOY 40th Anniversary｜EASTBOY Official Web Site
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