新品パーソナルクラッチ ボディバッグ ブラック#123



2023年最新】rimowa パーソナルの人気アイテム - メルカリ



アルミニウム製クロスボディバッグ/×RIMOWA/パーソナルクラッチバッグ/BLU



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ディオール RIMOWA コラボ パーソナルクラッチバッグ



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Dior×RIMOWA パーソナルクラッチバッグ

閲覧いただき誠にありがとうございます！Diorディオールリモワパーソナルクラッチボディバッグブラックサイズ：本体 20cm×14cm×6.5cmショルダーストラップ 約86cm～約140cm仕様：内側 ジップポケットｘ1、オープンポケットｘ1付属品ストラップ、保存袋、箱状態 新品未使用注意事項写真に写っているものがすべてです。背景の色の関係で画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。すべての商品において検品済みの商品になります。【注意事項】並行輸入品(海外正規品)になります。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。