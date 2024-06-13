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【美品！！付属袋付き】ヘレンカミンスキー カゴバッグ レザー リーフ 金具
商品番号 X99344569112
商品名

【美品！！付属袋付き】ヘレンカミンスキー カゴバッグ レザー リーフ 金具
ブランド名 ヘレンカミンスキー
特別価格 税込 9,768 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。◾️ブランド　HELENKAMINSKIヘレンカミンスキー◾️サイズ（実寸）縦30㎝　底横27㎝　上部横39㎝　マチ13㎝（多少の誤差はご了承下さい）◾️カラー　ベージュ◾️素材　ラフィア×本革（ハンドル）◾️商品説明ヘレンカミンスキーのかごバッグで上級モデルである裏地とインナーポケット付きモデルです。しかも1番人気のナチュラルカラー。お早めにどうぞ！・レザーハンドル・マグネット開閉・内側ジップポケット・内側オープンポケット×2◾️大手リユースショップにて購入※こちらの商品はusedになります。usedの特性をご理解の上ご購入お願い致します。何でも気になる事ありましたら、ぜひごコメントお願い致します。また返品はできませんのでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper512009.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial414316.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi647347.html
付属袋付き】ヘレンカミンスキー カゴバッグ レザー リーフ 金具 ...
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美品！！付属袋付き】ヘレンカミンスキー カゴバッグ レザー リーフ 金具-
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付属袋付き】ヘレンカミンスキー カゴバッグ レザー リーフ 金具 ...
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未使用級・保存袋付き】ヘレンカミンスキー カゴバッグ クラッチ ...
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美品！！付属袋付き】ヘレンカミンスキー カゴバッグ レザー リーフ 金具-
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付属袋付き】ヘレンカミンスキー カゴバッグ レザー リーフ 金具 ...
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