【美品！！付属袋付き】ヘレンカミンスキー カゴバッグ レザー リーフ 金具

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商品詳細
数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。◾️ブランド HELENKAMINSKIヘレンカミンスキー◾️サイズ（実寸）縦30㎝ 底横27㎝ 上部横39㎝ マチ13㎝（多少の誤差はご了承下さい）◾️カラー ベージュ◾️素材 ラフィア×本革（ハンドル）◾️商品説明ヘレンカミンスキーのかごバッグで上級モデルである裏地とインナーポケット付きモデルです。しかも1番人気のナチュラルカラー。お早めにどうぞ！・レザーハンドル・マグネット開閉・内側ジップポケット・内側オープンポケット×2◾️大手リユースショップにて購入※こちらの商品はusedになります。usedの特性をご理解の上ご購入お願い致します。何でも気になる事ありましたら、ぜひごコメントお願い致します。また返品はできませんのでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper512009.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial414316.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi647347.html
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