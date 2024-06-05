キタムラ　トートバッグ　キャンバス　レザー　肩掛け　A4 A3 大容量

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✿ブランド名Kitamuraキタムラ大容量、肩掛けもできるので、通勤、通学に◎pcやipadも楽々収納できます。✿カラーグレーカーキ系✿素材キャンバス レザー✿サイズタテ 28cmヨコ40cmマチ15cmハンドル 49cm（平置き実寸）⚠多少の誤差はご容赦下さい✿仕様肩掛け A4A3 ✿商品の状態目立った傷汚れはなく、比較的綺麗なお品になります。✿購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品