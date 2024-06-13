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【高級】天然 クンツァイト バングル 58mm
商品番号 Q35355490998
商品名

【高級】天然 クンツァイト バングル 58mm
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 26,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然クンツァイトのバングルです。石サイズ:約58*16.5*8.6mm重さ:72.2g*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneクンツァイト*********************************#天然石　#パワーストーン　#ネックレス　#リング　#ピアス　#ペンダント　#ブレスレット　#クンツァイト　#愛　#恋愛
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