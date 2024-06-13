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- 【高級】天然 クンツァイト バングル 58mm
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商品詳細
人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然クンツァイトのバングルです。石サイズ:約58*16.5*8.6mm重さ:72.2g*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneクンツァイト*********************************#天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #クンツァイト #愛 #恋愛
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