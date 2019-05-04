CHANEL(シャネル) 長財布 カメリア 黒

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Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：長財布ブランド：CHANEL(シャネル)商品名：カメリア型番：-実寸サイズ：縦:約10.5cm横:約18cmマチ:約2.5cmカラー：黒素材：エナメル（レザー）コンディションの備考：【外側】 ・全体的⇒傷若干（小傷多数あり）/くすんでいる（目立つ。小さな汚れもあり） ・四つ角⇒擦れ目立つが破れなし（ヒビ割れ・剥がれ若干） ・正面⇒ベタつき若干 ・背面⇒ベタつき若干【内側】 ・全体的⇒小傷（若干。札入れメイン口に毛羽立ち若干あり）/くすんでいる ・ポケット・カード入れ⇒型崩れ目立つ ・小銭入れ外側⇒金具メッキ剥げ目立つ（変色あり） ・小銭入れ内側⇒薄らと汚れ【特記事項】 ・保存時のニオイあり製造番号・刻印：15番台シリアル：シールあり付属品：なし返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。