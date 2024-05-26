ルイヴィトン・ダミエ アンフィニ バイカラー長財布

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スタイリッシュなデザインで使い勝手の良い人気のバイカラー限定財布小銭入れが少し黒くなってますが、全体的に目立つような汚れ、気になるニオイ、大きなダメージなどはなく美品ですファスナー開閉もスムーズで問題ありません。ブランドLOUISVUITTON/ルイ・ヴィトン対象メンズカラーフュージョン生産国フランス素材ダミエアンフィニ/ダミエアンフィニシリアル番号MB4186ラインダミエアンフィニサイズW約19cmxH約10cm仕様内側：カードポケットx17、札入れx5、ファスナー開閉式小銭入れx1付属品箱、保存袋、カード2枚