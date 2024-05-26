coach コーチ　ショルダーバック　美品

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coachコーチのショルダーバックになります。未使用に近い、全体的に綺麗な状態です。1ヶ所、よく見ないと分からないぐらいの、1ミリぐらいの、汚れがあります。(6枚目)画像で確認して下さい。カラー...パープル