美品Louis Vuittonルイヴィトン　ポルトフォイユサラ　エピ長財布



極美品】 ルイヴィトン 長財布 エピ ポルトフォイユ サラ フューシャ-



LOUIS VUITTON - 【美品】 ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ エピ ...



美品✨ ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ エピ フューシャ 長財布 ...



ヴィトン ポルトフォイユ サラ フーシャ 赤系 二つ折り長財布 M60580-



LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン M6374K エピ ポルトフォイユ サラ 長財布 パープル系【美品】【中古】



JChere煤炉mercari代购：美品Louis Vuittonルイヴィトン ポルトフォイユサ



LOUIS VUITTON - ✨美品 ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ エピ 黒 長 ...



JChere煤炉mercari代购：美品Louis Vuittonルイヴィトン ポルトフォイユサ



新型美品！ヴィトン エピ ポルトフォイユ サラ 長財布 ピンク M60604-



ルイヴィトン エピ ポルトフォイユ サラ 現行 コクリコ M60723 ...



☆正規品☆極美品☆LOUIS VUITTON ルイヴィトン エピ ポルトフォイユ ...



LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン M6374K エピ ポルトフォイユ サラ 長 ...



LOUIS VUITTON - 美品 エピ ポルトフォイユ サラ 長財布 財布 黒の通販 ...



美品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン エピ ポルトフォイユ・サラ フーシャ ...



ルイヴィトン エピ ポルトフォイユサラ ローズバレリーヌ M61216 ...

ご覧いただき誠にありがとうございます！☺︎◾️全商品鑑定済みの正規品◾️フォロワー様割引あり◾️1-2日以内発送◾️即購入OK【商品詳細】▪️ブランド：LouisVuitton▪️商品名：ポルトフォイユサラ エピ▪品 番：M60585▪️色 ：ネイビー▪️サイズ：（約）横19cm×縦10.5cm×厚み3cm▪️付属品：無し▪️シリアルナンバー：CA2114▪️購入先：真贋鑑定済みのAACD日本流通自主管理協会加盟のブランドリユースストア【状態】◾️美品多少使用感はありますが、目立つ汚れ等がないキレイな商品（若干小傷ございますが保管状況が良く綺麗です。使用する分には全く問題ございません。）・丁寧にクリーニングをさせて頂いておりますが、「中古品」というお品になりますのでご理解をお願い致します。【品質】・出品中のブランド品は全て正規品です。・偽物出品は法律で禁じられています。・ブランド品の購入先は真贋鑑定、買取を行うブランドストアのため、ご安心してお買い求めください。【お値下げ】お値下げご希望の際は、ご希望金額を添えてコメントをいただきますようお願い致します。【発送】原則としてご入金から1-2日以内に発送させていただきます。遅れる際は事前にご連絡いたします。【返金保証】万が一正規品ではない、明らかに説明分や画像と異なっているなど、こちらの不備があった場合は返品、返金対応させていただきますのでご安心してお買い求めくださいませ。※評価後には返品返金できかねますので、評価前にご連絡ください。ご不明な点などございましたらお気軽にコメントをよろしくお願いいたします！ご納得できるまで誠心誠意対応させていただきます！最後までご覧いただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。管理番号: