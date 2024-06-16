★極美品★ハナエモリ ハンドバッグ ミニバッグ 箱型 ボックス型 台形 リボン

HANAEMORI森英恵モリハナエかばんトップハンドルシボエピレザーゴールド金具ロゴ金具金ロゴケーキ箱型ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【商品説明】台形・ボックス型のコロンとした特徴的なフォルムがとても可愛いミニハンドバッグです。開口部は大きく広げることができるので荷物の出し入れもしやすい作りとなっています。【状態】特に目立った傷や汚れはありません。使用感の少ないキレイなバッグです。ハンドルのグラつきも無くしっかりしています。【サイズ】幅18×高さ15×マチ12.5㎝ ハンドル内の高さ9.5㎝ 長財布×【素 材】本革レザー【カラー】黒ブラック/ゴールド【購入先】大手リユース店/真贋鑑定済みです他にもたくさん出品中です#mi☆出品一覧#mi☆バッグA05229



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