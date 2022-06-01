ステラ　脱毛器　美顔器

Stellaの脱毛器です。腕にしか使用してないですが使用品なのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。残発は4枚目の写真に載せてます。動作確認済みタイプ美顔器部位全身付属品全てあります。説明書も2種ございます。即購入OKご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください！基本的に入金後24時間以内に発送しております。



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