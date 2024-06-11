YA−MAN M-20 プレステージS フォトプラス

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商品詳細
YA−MANM-20何回かは、使用しています。状態は綺麗です。楽天公式で購入。定価で99000円でした。color:BLACKイオン機能(フェイスケア関連):イオン導入クレンジング機能有フェイスケア商品タイプ:美容器フェイスケア電源タイプ:充電式マイクロカレント有マッサージ機能(フェイスケア関連):マッサージ機能有保湿機能:美容液浸透保湿温冷機能防水タイプ:非防水電波・音波機能:電波#ヤーマン#YA−MANタイプ···美顔器
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