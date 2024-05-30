myse 電気バリブラシ



スカルプリフト プラス｜カンタン、キレイ、お風呂でエステ。mysé ...



【スカルプリフト】スカルプモードレビュー編 ヤーマンmyse（ミーゼ）スカルプリフトはデンキバリブラシに近いって聞いたので使ってみた！



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ヤーマン ミーゼ スカルプリフトを使ってレビュー！おすすめの使い方や ...



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定価33,000円箱ありません商品説明頭筋をEMS刺激しながら、お顔のリフトケア＊。1回たった5分で、頭筋と表情筋の両方をケア。SCALPモードでは12本の電極ピンから頭皮専用の独自の低周波EMSを出力し、硬くなりがちな頭筋を刺激。低周波と振動のシナジーで効率的にケア。FACEモードは22本の柔軟なピンで、“多点式”電極が低・中周波を複雑に出力。30種類以上から構成される表情筋をあらゆる方向から多角的に刺激。マイクロカレントも同時出力で、すっきりした印象へ導きます。防水レベルIPX5なので、ドライでもお風呂でも使えます。＊機器を上に動かすこと