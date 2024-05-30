myse 電気バリブラシ

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商品詳細
定価33,000円箱ありません商品説明頭筋をEMS刺激しながら、お顔のリフトケア＊。1回たった5分で、頭筋と表情筋の両方をケア。SCALPモードでは12本の電極ピンから頭皮専用の独自の低周波EMSを出力し、硬くなりがちな頭筋を刺激。低周波と振動のシナジーで効率的にケア。FACEモードは22本の柔軟なピンで、“多点式”電極が低・中周波を複雑に出力。30種類以上から構成される表情筋をあらゆる方向から多角的に刺激。マイクロカレントも同時出力で、すっきりした印象へ導きます。防水レベルIPX5なので、ドライでもお風呂でも使えます。＊機器を上に動かすこと
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