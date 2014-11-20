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F50シーマ ダウンサス4本
商品番号 G70208852268
商品名

F50シーマ ダウンサス4本
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応車種メーカー···日産F50シーマからとりだしたものになります！ダウンサスの割に結構下がります！3Nでお願いします！フロントスピンドル付き！スピンドル付きなのでそのまま車に装着できます！フロントリアセットです！足回りダウンサス車高調50シーマ6/22値下げしました！
http://narcologia.ru/goods/plaque330107.html
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