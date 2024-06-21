送料無料ジムニー ステアリングダンパージャダー 対策JA11 JA22 JB23

■車種■SUZUKI ジムニー■型式■SJ30 JA11JA12JA22JA71JB23JB33JB43JB31JB32■セット内容■ステアリングダンパー本体 ホワイトカラーブラックブーツ（写真2枚目は装着イメージ写真なのでカラーが異なります）取付専用ステー取付説明書（写真付きで取り付け簡単） ☆商品装着特徴☆高速走行時オンロード走行のふらつきなどを軽減しますジムニーでは致命傷であるハンドルがプルプル震えて危険な症状である （ジャダー）または（シミー）を物理的に大幅軽減します!! さらにオフロード走行時でのキックバックを防ぎますおまとめにての購入同梱発送可能です ★注意事項★※商品は決済確認後通常営業日2～4日での発送ですが、混雑時などは、1週間程度 お時間を頂く場合もございます。※複数ご注文の場合は同梱可能です。※ジムニーはカスタムをされている方が多いです、特殊なカスタムや車両個体差によっては取り付け時に加工が必要な場合がございますのでご注意ください



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