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l375s ダウンサス ストラット フロント リアセット
商品番号 H29916311418
商品名

l375s ダウンサス ストラット フロント リアセット
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類...スプリングダイハツ/ジープ/スバル人気モデル...タント対応車種メーカー...ダイハツ車高調に入れ替えた為、必要なくなったので使っていただける方どうぞ取り付けでの画像はありませんが、綺麗な隙間に収まっていましたホィール15インチ~17インチサイズのホィールには、綺麗に収まりますストラットの抜けもありませんダウンサスの塗装の剥離でのサビが見られますが昨年に新品購入して取り外しまで使用してました悪魔でも中古になりますがご理解が出来る方のみ購入を宜しくお願い致します値引き致しません込み致しません専用致しません取り置き致しません返品返金致しません
http://narcologia.ru/goods/troupe320911.html
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