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TANABE SUSTEC PRO Z1 フルタップ車高調　スズキ車　フロント
商品番号 N38306374015
商品名

TANABE SUSTEC PRO Z1 フルタップ車高調　スズキ車　フロント
ブランド名 タナベ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サスペンションタイプ···全長調整式車高調対応車種メーカー···スズキ状態は悪いです両方ともオイル抜けサビ、塗装剥がれ、汚れも酷いですシートとブラケットは緩めてあるので全部手で回りますキャンバー調整アッパーマウント付きサス170mmバネレート4k内径70mm？H16年ラパンHE21Sで使用してましたが、ブレーキホース、ABSセンサーブラケットのどっちか位置が合ってませんでした。スズキ車流用で考えて下さい。音は多少でますがそのまま走ってました。とりあえずの間に合わせや部品取りに！
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