エンデュランス タンデムグリップ付きキャリア GSX250R

gsx250r用リアキャリアです。約1年程使用、目立った傷や汚れはなく美品です。乗り換えの為売却致します。取り付けに必要なボルトは全部揃ってます。説明書はありません。



GSX250R タンデムグリップ付きリアキャリア -エンデュランス パーツカタログ



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