エンデュランス タンデムグリップ付きキャリア GSX250R

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商品詳細
gsx250r用リアキャリアです。約1年程使用、目立った傷や汚れはなく美品です。乗り換えの為売却致します。取り付けに必要なボルトは全部揃ってます。説明書はありません。
http://narcologia.ru/goods/influenza762793.html
http://narcologia.ru/goods/Persia878888.html
http://narcologia.ru/goods/passionate293313.html
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GSX250R タンデムグリップ付きリアキャリア -エンデュランス パーツカタログ
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GSX250R タンデムグリップ付きリアキャリア | エンデュランス ...
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