シボレー95年式アストロ

ボディタイプ···ミニバン燃料タイプ···レギュラー車年式···〜平成11年式走行距離···10万〜14.9万km■自動車基本情報メーカー:シボレー車名:アストログレード:−排気量:4,300cc年式:平成7年(1995年)11月輸入車モデル年式:−走行:120,698km(実走行)色:グレー系色名:−車検:令和5年11月までミッション:コラムATボディタイプ:ミニバン型式:−■自動車詳細情報ドア数:なし定員:4人乗り駆動:2WD燃料:ガソリン車記録簿:なし修復歴:わからない車台番号:961リサイクル預託金:−輸入経路:−ハンドル:左車歴:自家用所有者歴:−引き渡し条件:−■装備(オプション)情報・エアコン:○・パワステ:〇・パワーウィンドウ:〇・集中ロック:−・ABS:−・エアバッグ:−・ETC:○・キーレスエントリー:−・スマートキー:−・CD:−・MD:−・DVDビデオ:−・TV:−・カーナビ:○・バックカメラ:−・電動スライドドア:−・サンルーフ:−・革シート:−・純正エアロ:−・純正アルミ:−・横滑り防止:−・TRC:−・寒冷地:−・福祉車:−・ローダウン:−・禁煙車:−・ペット乗車歴ナシ:−・限定車:−・現車確認:−・取説:−・保証書:−・スペアタイヤ:−■コメント1995年式アストロ内装、エンジン共に角張った94年以前の内装wエンジンです。塗装は自家塗装のマットグレーです。マフラーは純正もお付けします。内装の天井だけボロボロです。車検は11月まであります。今まで足回りなど結構新品パーツに交換してます。よく走りますがたまにアイドリングが低くなりエンジンが止まることがありますがすぐかかります。今までかからなかったことはありません。大切に乗って頂ける方落札お願いします、古いアメ車ご理解の上くれぐれもノークレーム、ノーリターンでお願いします。入金確認後書類と車両のお渡しとなります。車両引取りは落札者様でご用意下さい。名義変更は落札後1ヶ月以内で変更出来る方に限らさせて頂きます。



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