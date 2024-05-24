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アテンザワゴン 純正サス スプリング1台分
商品番号 U44769918457
商品名

アテンザワゴン 純正サス スプリング1台分
ブランド名 マツダ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！こちらはアテンザワゴンGJ5FWの純正サスペンションのスプリングになります。初度登録は平成30年で新車購入でした。納車から1~2ヶ月程で車高調(MGJ700)を組んだため出品致します。多少のスレ等はありますが、見た感じとても綺麗です。鈑金屋の友人にも話をしてありますので、途中で出品を取り下げる場合もありますことをご了承いただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/passivity545183.html
http://narcologia.ru/goods/displease323431.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric494245.html

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