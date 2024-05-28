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≪ペリオバスターN 液体ハミガキ 10本セット≫
商品番号 B70219656556
商品名

≪ペリオバスターN 液体ハミガキ 10本セット≫
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 8,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

≪ペリオバスターN液体ハミガキ10本セット≫■下記セット販売も承ります1本　　2,550円2本　　4,600円3本6,600円6本　11,800円10本　19,000円※税送料込み『薬用ぺリオバスターN』で歯周病・口臭の本気のケアを！！浸透力に優れた植物由来エキスで抗菌作用による口臭予防、歯周組織の修復や代謝を促して歯肉出血を予防します医薬部外品　100ml　※本品は無添加、天然成分の生ものです　日付と共に劣化していきます使用期限　製造日より一年間★製造元直仕入れのため安心・安全で、最新製造品(シール付き）を発送#歯磨き剤#口臭#抗菌#殺菌#除菌#歯周病#カンジダ除菌#ペリオバスター#歯磨き粉#口が臭い#口臭予防#歯槽膿漏#歯肉炎特徴···口臭対策・口臭予防特徴···口臭対策・口臭予防、歯周病対策
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