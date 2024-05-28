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- ≪ペリオバスターN 液体ハミガキ 10本セット≫
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商品詳細
≪ペリオバスターN液体ハミガキ10本セット≫■下記セット販売も承ります1本 2,550円2本 4,600円3本6,600円6本 11,800円10本 19,000円※税送料込み『薬用ぺリオバスターN』で歯周病・口臭の本気のケアを！！浸透力に優れた植物由来エキスで抗菌作用による口臭予防、歯周組織の修復や代謝を促して歯肉出血を予防します医薬部外品 100ml ※本品は無添加、天然成分の生ものです 日付と共に劣化していきます使用期限 製造日より一年間★製造元直仕入れのため安心・安全で、最新製造品(シール付き）を発送#歯磨き剤#口臭#抗菌#殺菌#除菌#歯周病#カンジダ除菌#ペリオバスター#歯磨き粉#口が臭い#口臭予防#歯槽膿漏#歯肉炎特徴···口臭対策・口臭予防特徴···口臭対策・口臭予防、歯周病対策
http://narcologia.ru/goods/forthcoming618492.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical636601.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation816524.html
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