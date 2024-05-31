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【新品・未開封品】O-dent クリアホワイト　トゥースウォッシュ　口臭ケア
商品番号 P71163349376
商品名

【新品・未開封品】O-dent クリアホワイト　トゥースウォッシュ　口臭ケア
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊オーデントクリアホワイト30g×2個＊オーデント　トゥースウォッシュ8ml×30包【オーデントクリアホワイト】人気シリーズ···オーデントクリアホワイト対象···大人用特徴···ホワイトニングo-dentclearwhiteオーデントクリア《効能又は効果》歯周炎（歯槽膿漏）の予防、歯肉（齦）炎の予防、口臭の防止、むし歯の発生及び進行の予防、タバコのやに除去、歯を白くする、口内を浄化する。口内を爽快にする。【オーデントトゥースウォッシュ】外出先の食事の後や歯みがき出来ない時など、1包ずつ持ち運べるので、便利です。《効能又は効果》・口臭の防止・歯周炎の予防・むし歯を防ぐ・歯を白くする・口内を浄化する・口内を爽快にするどちらも新品未開封品です。現在出品中の他の商品とのまとめ買い・バラ売りも可能です！コメント欄でご相談ください！#オーデントクリアホワイト#オーデントトゥースウォッシュ特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、歯周病対策
http://narcologia.ru/goods/troupe897911.html
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トゥースウォッシュ BM（o-dent Clear Wash）
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