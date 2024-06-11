【廃盤　未使用】ランプ・ベルジェ　オイル

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商品詳細
アロマランプのオイルです。使用期限ありませんが、長期間保存していました。宅配で送ります。航空便輸送できないので、沖縄や北海道などは到着まで10日以上かかるようなので、ご理解の上ご購入お願いします。無香性のオイル【ヌートレ】※精油ではございませんので専用ランプでご使用ください。#ランプベルジェ#LAMPEBERBER#旧アジア版#廃盤#アジア版#メゾンベルジェ#MAISON#アロマオイル#消臭#芳香#リラックス#リラクゼーション#アロマ#フレグランスオイル#ヌートレ#ランプオイル香り...ヌートレ容量...2L容器...ボトル
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