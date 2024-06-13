値下げ交渉OK‼️TENGA活力支援サプリメント　4袋

サプリメントは医薬品ではない為、効果の実感が3ヶ月ほどかかると言われていますが、個人差がありますのでご了承ください。サプリメント形状···粒主な原材料フェヌグリーク種子抽出物(テストフェン)マカ粉末(アルギニン含む)賞味期限2025年4月(未開封時)詳しくは画像2以降に掲載しております。栄養機能補助食品のため、暗所、湿度の少ない場所で保管しております。商品の形状が破損されないよう梱包を行い、発送の際はらくらくメルカリ便にて行います。発送方法の変更につきましては購入される前にご連絡ください。バラ売りは出来ません。常識の範囲内でしたらお値下げ交渉には応じます。定額4,946円(税込)TENGAテンガヘルスケア健康食品種類···その他サプリメント種類···その他



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