JO MALONE English Pear 100ML 香水

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ご覧いただきありがとうございますジョーマローンイングリッシュペアー＆フリージアコロン100ml商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月※自分が使ってるもので撮影、発送するのはフィルムあり未開封品です。※在庫まだあるので、お気軽にコメントしてください。■ブランド：JOMALONE(ジョーマローン)■カテゴリ：香水、フレグランス■サイズ：100ml■秋のエッセンスを凝縮したかのよう。英国の果樹園で収穫した熟したての洋梨の官能的なみずみずしさを白いフリージアのブーケで優しく包み、アンバー、パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げています。ジョーマローンロンドンのno.1人気の香りです。香調トップ：キングウィリアムペアーミドル：フリージアラスト：パチョリ○即購入OKです