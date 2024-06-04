愛波あや おくるみスリーパー

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商品詳細
愛波あや 夏用おくるみスリーパー今月購入したばかりですが、我が子には合わず3回使用したのみです。水通し→3回着用→ベビー用洗剤です。https://aya-aiba.com/project/summer-swaddle/商品詳細商品名：夏用おくるみスリーパー生地：天竺（日本製）販売価格：1枚8,980円サイズ：50-60（新生児～6ヶ月程度）対象年齢···0ヶ月から
http://narcologia.ru/goods/symmetric67045.html
http://narcologia.ru/goods/smear476804.html
http://narcologia.ru/goods/revamp452822.html
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