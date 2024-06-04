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愛波あや おくるみスリーパー
商品番号 K59856291644
商品名

愛波あや おくるみスリーパー
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

愛波あや　夏用おくるみスリーパー今月購入したばかりですが、我が子には合わず3回使用したのみです。水通し→3回着用→ベビー用洗剤です。https://aya-aiba.com/project/summer-swaddle/商品詳細商品名：夏用おくるみスリーパー生地：天竺（日本製）販売価格：1枚8,980円サイズ：50-60（新生児～6ヶ月程度）対象年齢···0ヶ月から
http://narcologia.ru/goods/symmetric67045.html
http://narcologia.ru/goods/smear476804.html
http://narcologia.ru/goods/revamp452822.html

愛波あや おくるみスリーパー
【新生児～6ヶ月頃】おくるみスリーパー（通年用）

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新生児～6ヶ月頃】夏用おくるみスリーパー

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愛波あや（あいば・あや）公式ショップ

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卸売り 愛波あや おくるみスリーパー50〜60 kids-nurie.com

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