カワイグランドピアノ 、ブラック 、品番 1141

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高級感のある32鍵のグランドピアノのおもちゃです。【製品仕様】材質：本体:木材、鍵盤:PS樹脂、脚:PP樹脂、音源:アルミパイプ本体サイズ：425×450×205mm(脚付き・蓋閉じ状態)重量：3.1kg(本体)鍵盤数：32鍵(F5～C8)付属品：脚4本生産国：日本【商品の状態】開封して一度だけ使用しました。脚は未使用・未開封です。鍵盤の前の本体部に１箇所キズがあります。写真でご確認ください。その他部分は綺麗な状態です。元箱に収納し、自宅保管していました。即ご購入ＯＫです。ご検討よろしくお願い致します。