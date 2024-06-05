値下げ⭐️BeBeピーコート

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べべのピーコート150cm定価¥16500購入したものの着る機会がなくお譲り致します。軽くて柔らかいです♪女の子でもokです♡小柄な女性も着用出来ます♡毛足の長いシャギー素材が特徴のチェック柄Ｐコート。赤を基調とした大きめのチェックが、単調になりがちな秋冬のコーディネートにインパクトを与えてくれます。ベーシックな合わせやすい形でデイリーユースはもちろんの事、カジュアルになりすぎないのでお出かけ着としても着ていただけます。#べべ#BeBe#キッズコート#キッズジャケット#キッズアウター#ピーコート#コート#ジャケット#アウター#150#男の子