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値下げ⭐️BeBeピーコート
商品番号 V86607623531
商品名

値下げ⭐️BeBeピーコート
ブランド名 ベベ
特別価格 税込 2,015 円
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商品詳細

べべのピーコート150cm定価¥16500購入したものの着る機会がなくお譲り致します。軽くて柔らかいです♪女の子でもokです♡小柄な女性も着用出来ます♡毛足の長いシャギー素材が特徴のチェック柄Ｐコート。赤を基調とした大きめのチェックが、単調になりがちな秋冬のコーディネートにインパクトを与えてくれます。ベーシックな合わせやすい形でデイリーユースはもちろんの事、カジュアルになりすぎないのでお出かけ着としても着ていただけます。#べべ#BeBe#キッズコート#キッズジャケット#キッズアウター#ピーコート#コート#ジャケット#アウター#150#男の子
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