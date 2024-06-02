未使用 鹿島アントラーズ 柴崎岳 SHIBASAKI ゲームシャツ Tシャツ

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商品詳細
☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします☀️☀️☀️未使用新品自宅保管鹿島アントラーズKASHIMAANTLERS柴崎岳SHIBASAKI20ゲームシャツゲームジャージウォームアップトレーニングシャツレプリカユニフォームTシャツカットソーサッカーsoccerJリーグフットボールオフィシャルOFFICIAL正規品ポリエステル100％表記サイズは「Ｓ」身幅→49着丈→69ゆき丈→43素人採寸です。誤差はお許しください。肩はラグランスリーブ✨✨✨まとめ買い歓迎✨✨✨⚡️⚡️プロフィール確認お願いします⚡️⚡️9s61190
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