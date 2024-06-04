スペイン代表 RFEF アディダス サッカー ゲームシャツ ユニフォーム

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商品詳細
☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします☀️☀️☀️アディダスadidasスペイン代表SPAINNATIONALTEAMSOCCERサッカーFOOTBALLフットボールゲームシャツゲームジャージレプリカユニフォームTシャツカットソーアディダスジャパン国内正規品100％POLYESTERポリエステルレアカラー使用感少なめ。概ね良好です。状態は画像で確認して下さい。カラーはエメラルドグリーン表記サイズは「Ｓ」身幅→48着丈→76ゆき丈→43素人採寸です。誤差はお許しください。肩幅と袖丈は形状上、採寸不可です。✨✨✨まとめ買い歓迎✨✨✨⚡️⚡️プロフィール確認お願いします⚡️⚡️9s76970
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