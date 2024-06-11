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- WBC決勝! 世界を制した入魂の一球！侍ジャパン 大谷翔平
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商品詳細
WBC2023決勝戦日本vsアメリカ3対29回表ブルペンの扉が開き、一人の男がマウンドへ向かう\"大谷翔平\"彼のユニフォームは泥だらけ〜2アウトランナーなし大谷翔平vsマイクトラウト3ボール2ストライクフルカウント最後の一球投げた！空振り三振！「侍ジャパン、14年ぶり王座奪還‼︎」投げたボールは\"Sweeper\"(Slider/変化量43cm)\"世界を制した入魂の一球！\"大谷翔平(SHOHEIOHTANI)リアルフィギュア一点物素材：石塑粘土全高：30cm#大谷翔平 #SHOHEIOHTANI#WBC#決勝戦#侍ジャパン#大谷翔平フィギュア#Sweeper#Slider#泥だらけのストッパー#SHOTIME#メジャーリーグベースボールジャンル（スポーツ選手）···野球スケール···1/6
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