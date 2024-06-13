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読売巨人軍 寺内崇幸 00 ユニフォーム
商品番号 D74100197122
商品名

読売巨人軍 寺内崇幸 00 ユニフォーム
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在は栃木ゴールデンブレーブスの監督、寺内崇幸選手の巨人時代のレプリカユニフォームadidas製、Sサイズです。中古品となります。#読売ジャイアンツ#giants#巨人
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful969151.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate343777.html
http://narcologia.ru/goods/reflector725764.html
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