中学硬式用ミズノ82バットVコングTH

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今年4月に購入して7月に新しいバットを購入しましたので約３ヶ月の使用になります。使用感はありますが目立つような汚れや傷は少ないです。初めての硬式バット、軽さと振り抜きやすさを求めておられる方には最適のバットだと思います。下記は商品の説明になります。グリップ径が太く、操作性・軽量感UP。★Mプラグ★部分縦研磨加工★グリップ太め●中学硬式金属バット●グローバルエリートVコングTH●メーカー名：ミズノ(MIZUNO)●メーカー品番：1CJMH607●メーカー希望小売価格：￥23,000＋税●品番/カラー/サイズ：1CJMH60782/(03)シルバー/82cm770g●直径：67mm●素材：超々ジュラルミン(TK210)●ミドルバランス