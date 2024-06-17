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MIZUNO　ソフトボール金属バット　お早めに！
商品番号 X49387628201
商品名

MIZUNO　ソフトボール金属バット　お早めに！
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,637 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...金属バランス・特徴...その他競技の種類...ソフトボールご覧いただきありがとうございます。MIZUNOのソフトボール金属バットです。3号です。長さ　85センチ重さ　約777グラムお値下げも頑張ります！コメントください。MIZUNOミズノ軟式野球ソフトボール金属バット
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