MIZUNO　ソフトボール金属バット　お早めに！

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商品詳細
素材...金属バランス・特徴...その他競技の種類...ソフトボールご覧いただきありがとうございます。MIZUNOのソフトボール金属バットです。3号です。長さ 85センチ重さ 約777グラムお値下げも頑張ります！コメントください。MIZUNOミズノ軟式野球ソフトボール金属バット
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