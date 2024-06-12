3張分　バボラ Babolat XCEL エクセル 1.25mm テニスガット

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商品詳細
バボラBabolatXCELエクセル1.25mmテニスガット・ストリング■商品名 バボラBabolatXCELエクセル1.25mm■長さロールから11ｍにカットしてお届けします。100インチ、縦16本×横19であれば足りる長さと考えています。一本張りにするなど、依頼するストリンガーにご確認願います。
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