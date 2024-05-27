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山田哲人選手 2023WBCタオル
商品番号 S21416504436
商品名

山田哲人選手 2023WBCタオル
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···野球日本代表種類···タオル2023WBCに出場した山田哲人選手のタオルです。2枚同じものを購入したのですが、使う機会がなかったので出品しました。新品未使用で袋を開封していません。送料込みのお値段です。素人保管ですので気にならない方は、是非ご検討ください！
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