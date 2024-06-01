【9/24まで】 ヨネックス エクリプション4 26.0㎝

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商品詳細
【9/24までの限定価格】【最新モデル】テニスシューズYONEXヨネックスパワークッションエクリプション4メンGCオムニクレーコート用SHTE4MGC-530【特徴】●3Dパワーカーボンドライブが素早い切り返しで豪速フットワークを叶える。【商品詳細】■ヨネックスパワークッションエクリプション4メンGC■品番SHTE4MGC■カラーブラック/グリーン■サイズ26.0cm■素材アッパー：合成繊維+合成樹脂ミッドソール：合成樹脂アウトソール：ゴム底■原産国ベトナム製■定価19,360円※インドアオムニコートにて1時間試したのみです。※外箱無し。※別の箱に入れて発送いたします。※写真の通り状態はいいと思いますが、あくまで中古品であることをご了承の上ご購入お願いいたします。#テニスシューズ#テニス#ソフトテニス#シューズ#YONEX#ヨネックス#パワークッション#エクリプション#メン#GC#オムニ#クレー#オムニクレー
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