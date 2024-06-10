ハズブロ バットマン ＆ ロビン バットモービル　未開封

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ハズブロバットマン＆ロビンバットモービル 未開封HASBROBATMANROBINBATMOBILE■商品説明数ある中から、商品をご覧頂きありがとうございます。ハズブロ製、 バットモービルになります。以前、ショップにて購入した未開封品になります。開封せずに、暗所にて保管しておりました。画像の様に外箱には経年によるスレ等が見られます。テープは剥がれておりますが、こちらでは開封していないため本体の確認はできておりません。あくまでも、個人保管の中古品になりますので、完璧をお求めの方はご遠慮ください。■その他プチプチ簡易包装を行い、発送致します。トラブル防止のため、ご不明な点があれば、お気軽にコメントいただければと思います。宜しくお願い致します。購入後の返品は対応しておりません。宜しくお願い致します。DCコミックスバットマンロビンマクファーレントイズケナーハズブロトイビズマーベルレジェンドDCCOMICSBATMANROBINMcFARLANETOYSKENNERHASBROTOYBIZMARVELLEGENDS