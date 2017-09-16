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北海道日本ハムファイターズ 大田泰示 ユニフォーム ホワイト
商品番号 E58556199889
商品名

北海道日本ハムファイターズ 大田泰示 ユニフォーム ホワイト
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☑Item：　レプリカユニフォーム☑特徴：北海道日本ハムファイターズ日ハムホームモデル廃盤品背番号5　大田泰示　ユニホームモデルCOLOR　ホワイト白撮影時、光の加減で色味が画像と異なります。ご了承ください。☑サイズ　S身幅　53着丈　69-74*素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。☑状態　C【S】新品、デットストック【A】使用感もなく大変綺麗な状態【B】多少の使用感があるが綺麗な状態【C】多少の使用感、目立たないダメージ、汚れ等があるが綺麗な状態【D】使用感、目立つダメージ、汚れ等があるそれなりの状態【E】使用感、目立つダメージ、汚れ等が複数ある状態自身が数十年かけてコレクションや着なくなったユニフォーム洋服をを出品しております！！古着の為　高いクオリティを求める方は購入をお控え下さい、全品、検品等はしておりますが見落としもある場合ありますご理解よろしくお願いします。。※他にもコレクションしていたMBL.NPB.各チームの応援グッズ、ユニフォーム、ウェア、Tシャツも出品しております。よろしけばご覧ください。他にも買っても、着なかった新品未使用品も出品しております。その他アイテムも仕事が休みの日に続々出品していきます。！是非見て下さい！！
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