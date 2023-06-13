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読売ジャイアンツ　背番号 Tシャツ　ホワイト　長野久義選手　ナ
商品番号 S79153086385
商品名

読売ジャイアンツ　背番号 Tシャツ　ホワイト　長野久義選手　ナ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,794 円
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商品詳細

⭐お値下げしました⭐読売ジャイアンツ　背番号Tシャツ『7』長野久義選手　ホワイト　ナイキ　Mサイズ　　未使用　タグ付き　2023年　巨人　半袖USサイズ素材　綿100％身丈　約73cm身幅約52cm肩幅　約44cm袖丈　約24cm
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