2021年ルーキー直筆サイン入りプラーク

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商品詳細
野球チーム···オリックス・バファローズ2021年直筆サイン入りプラーク数量限定50個素人の保管ですが大切な宝物です。部屋の整理のため、やむを得ず出品します。ファンの方にお譲りしたいです。
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