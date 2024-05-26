ユニフォームベアぬいぐるみ

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商品詳細
受注生産品のため公式サイトからの購入の場合は納期がかかりますが、数日以内に発送できます！2023年8月、プレゼントでいただきましたが、可愛すぎるのと汚れるのが嫌すぎて、部屋の高いところに飾るしかできませんでした…勿体無いので、お譲りします。プレゼントなどでご活用ください！サイズ/約H20cm種類/ナンバー無し野球チーム···オリックス・バファローズ
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