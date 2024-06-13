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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルカイのSARです。出品日当日開封後すぐスリーブに入れましたが、初期キズがあり、表面右側と左下にややヨレがあります。裏面は綺麗ですが神経質な方はカケがややあります。トラブル防止のため画像判断、プレイ用でお願いします。値下げしました。
http://narcologia.ru/goods/influenza718093.html
http://narcologia.ru/goods/financier737460.html
http://narcologia.ru/goods/moisture909869.html
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